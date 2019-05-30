Банк России пока не рассматривает введение коэффициента долговой нагрузки граждан в ипотеке для контроля над уровнем закредитованности населения. Об этом журналистам сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Меры, связанные с коэффициентом долговой нагрузки, скорее всего, не будут вводиться для ипотеки, но в будущем для предотвращения проблем они могут быть использованы», — сказала она.

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С 1 января 2019 года Банк России ужесточил требования к выдаче ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом — до 20% от суммы займа. Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, не превышающим 20%, в I квартале 2019 года составила 42% от общего количества ипотечных кредитов, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», подготовленном регулятором.

«Первоначальный взнос по ипотечному кредиту отражает финансовое состояние заемщика и его способность сберегать средства. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска заемщика и потенциально уязвимы к снижению реальных доходов населения», — отмечается в документе.