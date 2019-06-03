Более половины розничных банков РФ из числа крупнейших повысили ставки по вкладам в I квартале, при этом в ближайшее время ожидается небольшое снижение уровня процентных ставок. Об этом говорится в «Анализе рынка вкладов в I квартале 2019 года» , опубликованном Агентством по страхованию вкладов.

По данным агентства, общий объем застрахованных средств в банках достиг на 1 апреля 31 трлн 681,1 млрд рублей (плюс 0,2% за квартал), в том числе объем средств населения — 28 трлн 212,5 млрд (плюс 0,8%).

В I квартале 2019 года наибольший прирост показали вклады физлиц в размере от 1 млн до 1,4 млн рублей — плюс 2,4% по сумме и плюс 2,1% по количеству. Вклады в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей показали прирост на 0,7% по сумме и сокращение на 1% по количеству счетов, в размере от 1,4 млн до 3 млн — рост на 0,6% по сумме (количество счетов практически не изменилось), в размере свыше 3 млн рублей — сокращение на 1,1% по сумме и рост на 0,8% по количеству, в размере до 100 тыс. рублей — отрицательную динамику по сумме (минус 10,7%) и положительную динамику по количеству счетов (плюс 1,8%).

Средний размер вклада по банковской системе (без учета счетов с суммой до 1 тыс. рублей) на 1 апреля — 174,4 тыс. рублей (плюс 5,1% с начала года).

Согласно данным мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках, по итогам I квартала 54 из 100 банков повысили ставки, по 23 банка — понизили или не изменили.

Средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн рублей выросли в I квартале на 0,2 процентного пункта до 7,3%. При этом средний уровень ставок по аналогичным вкладам, взвешенных по объему вкладов, с начала года уменьшился на 0,4 п. п. до 6,7% годовых.

По оценкам АСВ, в ближайшее время возможно небольшое снижение уровня процентных ставок. Реальная доходность вкладов (с учетом инфляции) при этом будет оставаться положительной, заверили в агентстве.

В числе прочего в обзоре сообщается, что в I квартале 2019 года доля депозитов в иностранной валюте не изменилась — 21,5%.

Доля долгосрочных вкладов (со сроком размещения свыше года) увеличилась с 39,5% до 40,7%, вкладов сроком до года — с 36,9% до 37,5%. Доля вкладов до востребования сократилась с 23,6% до 21,8%.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в I квартале выросла с 89,6% до 90,3%. Рост их доли рынка наблюдается с конца 2013 года, уточняют в АСВ. При этом доля Сбербанка в отчетном периоде снизилась с 45,1% до 44,8%.



По состоянию на 1 апреля 2019 года страховая ответственность АСВ (потенциальные обязательства по выплате страхового возмещения) составила 63,9% всех застрахованных вкладов (без Сбербанка — 57,9%), отдельно по застрахованным вкладам физлиц — 68,1% (без Сбербанка — 62,3%).