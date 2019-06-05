Центробанк РФ подготовил проект новой редакции единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО.

Как поясняется в сообщении пресс-службы регулятора, основное отличие от действующей методики — новый порядок формирования и утверждения справочников. В частности, предполагается, что справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта Российской Федерации и актуализироваться раз в три месяца. Перед каждой публикацией новой версии справочников профессиональное объединение страховщиков должно будет разместить ее на сайте и собрать замечания экспертов.

В проекте также конкретизированы источники получения информации о стоимости запасных частей, скорректирован и более четко прописан порядок определения финальной цены, которая должна попасть в справочник. Кроме того, в отдельных случаях эксперту-технику предоставляется возможность самостоятельно провести изучение формирования стоимости запчасти.

Другое важное нововведение — установление порядка определения размера утраты товарной стоимости транспортного средства в результате повреждения и последующего ремонта.



«При подготовке документа регулятор учитывал наработанную правоприменительную практику и предложения, поступившие от широкого круга заинтересованных лиц: участников страхового рынка, экспертных организаций, дилеров, автопроизводителей, федеральных органов исполнительной власти, — подчеркивается в сообщении ЦБ. — В целом предлагаемые подходы направлены на повышение прозрачности формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе».