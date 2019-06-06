Рост темпов потребительского кредитования — это в том числе экономическая проблема, заявила на сессии ПМЭФ-2019 председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития Максима Орешкина о риске «пузыря» из-за высоких темпов роста необеспеченного потребкредитования.

«Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни. Вы посмотрите, это не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни. Они это поддерживают свой уровень жизни в условиях невысокого темпа роста доходов. И конечно, надо думать об этом… Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы и им не нужно было для поддержания уровня жизни идти за кредитами», — сказала глава Банка России.

Глава МЭР Максим Орешкин также прокомментировал, что высокие темпы роста потребительского кредитования при недостаточно высоких темпах роста доходов населения несут риски как для экономики, так и социальные.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. При этом регулятор не исключал введения с 1 октября мер для ограничения показателя долговой нагрузки. Годовой прирост объемов потребительского кредитования в РФ на 1 марта составлял 23,7%. В Банке России ранее отмечали, что темпы роста кредитования довольно высоки и заметно опережают как рост номинальных доходов, которые составляют 4,3%, так и заработной платы — 9,9%.