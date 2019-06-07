Незначительный рост ВВП России в начале года было ожидаемым, рост экономики ускорится во втором полугодии, сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин журналистам на ПМЭФ-2019.

«У нас не очень хорошее начало года, 0,5% рост ВВП, но мы изначально ожидали слабую динамику начала года. Мы видим, что те прогнозы, которые есть по году, ускорение во втором полугодии — будут достигнуты. Задачи понятны, надо концентрироваться на них и выполнять», — сказал Орешкин.

Среди задач он назвал снятие административных барьеров, развитие инфраструктуры, реализацию нацпроектов.

Правительство РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России на 1,3% по итогам 2019 года.