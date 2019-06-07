Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной». Об этом он сообщил в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Смотрите, как живут люди в мире. Во многих странах люди живут только на кредиты, это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет. Просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, быстрее приобрести какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших заработков. И это абсолютно нормально... И у нас тоже люди к этому идут», — сказал он.

«Раньше мы всегда оценивали и опирались только на заработную плату, а сейчас стали доступны кредиты. Это абсолютно нормальный процесс», — добавил Силуанов.

По словам министра, «сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых заработных плат и теневых выплат и с большими выплатами процентов и основного тела по кредитам, в первую очередь, по потребительским кредитам».

«Вы знаете, что в последнее время наши граждане много кредитуются в банках, это в первую очередь потребительские кредиты, это, конечно, кредиты для инвестиционных целей. Кредиты растут, и проценты, и выплаты растут, поэтому этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения», — рассказал он.