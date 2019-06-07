Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,05% и составил 2 729,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,46%, до отметки 1 325,95.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,28%, Мосбиржи — на 1,42%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, «АЛРОСы» — на 0,36%.

Майское биржевое ралли плавно перешло в июньское, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Российский фондовый рынок закрывает первую неделю июня ростом. Учитывая положительный внешний фон и вполне стабильную конъюнктуру — заокеанские рынки тоже стартовали сегодня в отличном настроении, — можно ожидать, что ралли продолжится и далее», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, для рублевого индикатора целью подъема может выступить область 2 750 пунктов, для валютного — на уровне 1 350 пунктов.