Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 748,71 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,18% — до отметки 1 340,87.

После нескольких дней уверенного восстановления фондовых индексов в последние два дня тенденция к росту акций приостановилась, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его прогнозу, индекс Мосбиржи может скорректироваться в нижнюю половину диапазона 2 700—2 750 пунктов.

«Вероятнее всего, сегодня российский рынок будет пытаться отыграть вчерашнее снижение мировых рынков и нефтяных цен, торги начнутся в «красной зоне», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. Вероятным дневным коридором по индексу Мосбиржи он называет предел значений 2 720—2 775 пунктов, по индексу РТС — 1 330—1 355 пунктов.