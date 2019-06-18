Альфа-Банк запустил доставку заказанных через Интернет именных карт в день заказа. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Услуга быстрой доставки действует для дебетовых и кредитных карт. Выездной представитель банка поможет клиенту при оформлении документов, выдаст карту, проконсультирует по тарифам и условиям ее использования, также поможет активировать карту и установить мобильное приложение.

При обычной доставке клиент может самостоятельно выбрать время, день и место, где получит карту. Средний срок доставки дебетовой карты Альфа-Банка составляет два дня, кредитной карты — 1,5 дня. Около 85% клиентов Альфа-Банка получают карту в течение первых двух дней после заполнения анкеты.