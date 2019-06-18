Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1% и составил 2 761,69 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,37% — до отметки 1 359,23.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,41%, «Газпрома» — на 0,97%, Мосбиржи — на 0,2%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,49%, «АЛРОСы» — на 1,23%.

Российский фондовый рынок во вторник смог вплотную подойти к историческим максимумам, установленным 14 июня, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, поводом к подобной динамике стали новости из США, где появилась информация о возможности расширенной встречи лидеров США и Китая по вопросу торговых войн.

«Данная новость придала позитивный импульс широкому спектру активов», — комментирует эксперт. Он отмечает, что рынок пока продолжает находиться в консолидации в районе 2 750 пунктов. «При этом техническая картина говорит в пользу продолжения среднесрочного роста, так как все тренды на графике индекса направлены вверх», — замечает аналитик.

Между тем, оговаривается он, важным фактором станут результаты завтрашнего заседания ФРС, от которого игроки ждут смягчения риторики и намеков на возможное снижение ставки американским регулятором.