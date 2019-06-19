В 2019 году россияне в возрасте 25—30 лет впервые стали доминирующей группой жертв киберпреступников, сообщил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Он представил исследование Сбербанка, подготовленное в преддверии Международного конгресса по кибербезопасности.



«Если ранее мы говорили, что в основном этим атакам подвержены люди пожилого возраста, пенсионеры, и большинство атак было сфокусировано и таргетировано именно на эту группу населения, то к 2019 году, особенно в первой половине, мы зафиксировали изменение этого тренда. Впервые стали лидировать группы людей в возрасте 25—35 лет», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что 80% кибермошенничеств в России совершается с использованием методов социальной инженерии. По словам зампреда Сбербанка, это может быть связано с повышенным доверием людей к телефонным разговорам.