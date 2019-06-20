Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,76% и составил 2 780,2 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,21% — до отметки 1 391,21.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,12%, Сбербанка — на 1,34%, Мосбиржи — на 0,59%. Акции «Газпрома» — на 0,17%, «АЛРОСы» — на 0,27%.

В четверг российский фондовый рынок на общем позитивном настроении на мировых рынках после заседания ФРС вышел на новые исторические максимумы, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Покупкам на российском рынке способствовала динамика рынка энергоносителей, где на фоне обострения ситуации вокруг Ирана нефть марки Brent прибавила 3,5%. Также «быки» были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах до 0,5%, а в США Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,7%», — комментирует эксперт.

По его словам, на графике индекса Мосбиржи сохраняется позитивная техническая картина. При этом растут риски коррекции, которые связаны с желанием игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям.