Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов. Платежный сервис WeChat Pay работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat, говорится в сообщении «Яндекс.Кассы».

За расчеты через WeChat Pay покупателю не нужно платить комиссию: «Яндекс.Касса» берет ее с продавца.

При оплате таким образом деньги за покупку списываются с баланса пользователя в мессенджере WeChat или с привязанной к нему банковской карты. За один раз можно потратить на оплату покупок до 646 тыс. рублей, за сутки — примерно до 1,3 млн рублей.