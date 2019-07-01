Норвик Банк ввел два новых вклада: «Инвестиционный» и «Накопительный». Оба вклада открываются на шесть месяцев и один день и на 12 месяцев и один день со ставками 6,3% и 6,5% годовых соответственно.

Минимальная сумма «Накопительного» составляет 100 тыс. рублей, а «Инвестиционного» — 200 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Процентные ставки могут быть увеличены на срок шесть месяцев и один день на 1,1 процентного пункта, а на 12 месяцев и один день — на 0,9 п. п. при условии заключения инвестиционного или накопительного страхования жизни со дня, следующего за первым месяцем размещения вклада, и на весь последующий период.