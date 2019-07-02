Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,3% и составил 2 809,81 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,24%, до отметки 1 398,26.

Бумаги «Газпрома» подорожали на 0,09%, Мосбиржи — на 1,07%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,51%, Сбербанка — на 0,9%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%.



Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника показывали разнонаправленную динамику на фоне коррекционных настроений за рубежом, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Оптимизм на рынке стих после обновления индексом S&P500 накануне исторического максимума на фоне торгового перемирия США и Китая. Теперь инвесторы будут ждать развития событий и прогресса в вопросе заключения торгового соглашения», — комментирует эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, несмотря на попытки роста в течение дня, оставались на расстоянии от исторического (2 813 пунктов) и годового (1 409 пунктов) максимумов, достигнутых накануне, замечает аналитик. «Индикаторы в течение сессии стремились ближе к поддержкам 2 790 и 1 390 пунктов. Пока индексы удерживают указанные отметки, сила игроков на повышение остается весьма высока», — полагает эксперт.