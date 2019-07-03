Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,5% и составил 2 823,95 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,23%, до отметки 1 401,52.

Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,74%, Мосбиржи — на 0,85%. Акции Сбербанка подешевели на 0,03%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, «АЛРОСы» — на 0,63%.

Российский фондовый рынок в среду продолжил обновлять исторические максимумы на позитивном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, покупкам в российских акциях способствовала динамика западных фондовых площадок.

«Дополнительным фактором стало некоторое восстановление на рынке энергоносителей, где, несмотря на достаточно слабые данные от Минэнерго США, показавшие снижение запасов нефти лишь на 1,1 миллиона баррелей, ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 63 долларов», — комментирует эксперт.

По его словам, индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от майских минимумов.

«Кроме него, ближайшими, хоть и слабыми, поддержками для рынка могут стать отметки 2 780 и 2 730 пунктов. При этом мы сохраняем целью роста индекса Мосбиржи район 2 900 пунктов», — заключает аналитик.