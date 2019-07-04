Держатели карт Сбербанка, имеющие доступ в «Сбербанк Онлайн», теперь могут покупать товары в кредит на маркетплейсе «Беру». Это стало возможным благодаря интеграции «Беру» с сервисом платформы онлайн-кредитования «Покупай со Сбербанком», отмечается в сообщении кредитной организации.

«Пользователю не нужно ехать в банковское отделение и даже покидать окно браузера, чтобы подать заявку на кредит, — достаточно выбрать его в качестве способа оплаты во время оформления заказа в личном кабинете «Беру». После этого маркетплейс автоматически направит пользователя в «Сбербанк Онлайн», где клиент сможет подать заявку на рассмотрение банка и получить от него ответ в течение нескольких минут», — разъясняют схему в Сбербанке.

Потребительский кредит выдается только на товары, для которых доступна предоплата, и только на итоговую сумму заказа — с учетом всех скидок и «Беру Бонусов». При этом сумма заказа должна быть от 3,5 тыс. до 250 тыс. рублей. Доступны сроки кредитования от трех до 36 месяцев.

Комментируя нововведение, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова указала, что погасить кредит по графику или досрочно можно в личном кабинете «Сбербанк Онлайн».

Генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков напомнил, что пользователь «Беру» может расплатиться за заказ наличными или картой, онлайн или при получении, потратить ранее полученные «Беру Бонусы» или списать баллы «Спасибо» от Сбербанка.

«Беру» — совместный проект «Яндекса» и Сбербанка. Более 1,5 тыс. магазинов уже продают на «Беру» 200 тыс. разновидностей товаров: от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания. Товары могут быть доставлены в почтовое отделение, пункт самовывоза или курьером домой к покупателю.



«Покупай со Сбербанком» — платформа онлайн-кредитования Сбербанка, которая объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Платформа была запущена в декабре 2018 года.

