Банк для предпринимателей «Точка» разработал открытый API для работы с краудфандинговыми площадками через номинальные счета, чтобы бизнес смог быстро и безопасно получать инвестиции от физлиц, юрлиц и различных фондов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



По новому законопроекту о краудфандинге, в ближайшие годы инвестировать можно будет только безналично, а деньги будут зачисляться на номинальный счет в банке. Это обособленный расчетный счет, на котором лежат деньги инвесторов краудинвестинговой площадки.

Инвестор будет бенефициаром счета, и все займы будут выдаваться и возвращаться вместе с процентами только через номинальный счет. Полученные деньги можно вывести на личный банковский счет или снова стать инвестором проекта.

«API от «Точки» позволит автоматизировать такие процессы, как добавление бенефициаров к номинальному счету, учет денег инвесторов и заемщиков краудинвестинговой площадки, отправку и возврат денег инвесторам и заемщикам, движение денег между расчетными и номинальными счетами, а также распределение денег заемщика при выдаче займа», — поясняют в банке.