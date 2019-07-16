СКБ-Банк в своем мобильном приложении внедрил новую технологию распознавания QR-кодов, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Банк ранее начал использовать программные продукты Smart Engines для извлечения данных паспорта РФ и банковских карт при обслуживании клиентов в различных каналах в мобильных и серверных решениях. Технология Smart IDReader уже доступна в мобильных банках для физлиц «СКБ Онлайн» и предпринимателей «ДелоБанк» для Android. В ближайшее время новый функционал появится и в приложениях для iOS.

Для того чтобы совершить оплату по QR-коду, пользователям мобильного банка достаточно навести на него камеру телефона.

«Smart IDReader позволяет разработчикам встроить в мобильные приложения возможность распознавания QR-кодов в видеопотоке, на фотографиях и сканах. Решение поддерживает одномерные штрихкоды UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128 и двумерные QR Code, AZTEC, PDF 417, Data Matrix. При этом все вычисления в процессе распознавания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени», — отмечается в сообщении банка.