Банк «Русский Стандарт» предложил своим клиентам скидки на обслуживание ряда премиальных карт в честь своего двадцатилетия. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Скидка 50% на первый год обслуживания предлагается по картам Platinum, Black, RSB Travel Black, RSB Travel Platinum, Platinum 100, Miles & More, «Мисс Россия», «Русский Стандарт FIFA», British Airways World Mastercard Credit Card и American Express Platinum.

Также для клиентов, которые оформят в рамках акции карты Black и Platinum, предлагается повышенный кешбэк в размере 10%. Для получения вознаграждения необходимо зарегистрироваться на сайте акции.

Для получения специальных условий клиентам необходимо подать онлайн-заявку на оформление карты в период с 22 по 30 июля 2019 года, а также совершить любые расходные операции по полученной карте на общую сумму от 1 тыс. рублей в период с 22 июля до 6 августа.

В рамках программы «Клуб Скидок» обладатели кредитных карт «Русского Стандарта» могут пользоваться доступными привилегиями, а также скидками до 35%, кешбэком до 25% и рассрочкой до 24 месяцев от партнеров банка.