Юг-Инвестбанк ввел новый вклад «Летний сезон».



Срок вклада составляет 730 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 395-й день — 7,3%, с 395-го дня и до конца срока — 6,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 6,93%.

Минимальная сумма депозита и минимальная сумма допвзносов составляют 20 тыс. рублей.

Дополнительные взносы принимаются в течение 185 дней срока действия депозита. Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — ежемесячно.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на счете: до 90 дней (включительно) — по ставке вклада до востребования, с 91 по 180-й день — 6,5%, со 181-го по 270-й день — 6,7%, с 271-го по 394-й день — 6,9%, 395 дней — 7,3%, с 396-го по 730-й день — 6,5%. Проценты начисляются и уплачиваются за полные месяцы со дня первоначального внесения средств, за неполный месяц — по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру по вкладам Нелли Кучихина.