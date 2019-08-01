Хоум Кредит Банк в рамках акции «10» по карте «Свобода» устанавливает срок рассрочки в десять месяцев при совершении покупок у партнеров, кроме «Эльдорадо». Для участия в акции надо оформить карту в период с 31 июля по 30 сентября 2019 года. Увеличенный срок рассрочки будет действовать в первые 30 дней с даты заключения договора.

«Данная акция будет интересна клиентам, которые планируют совершить покупки у партнеров программы с небольшим сроком рассрочки. В том случае если у партнера установленный срок рассрочки более десяти месяцев, то он меняться не будет», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.