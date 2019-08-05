Нераспределенная прибыль, то есть те деньги, на которые могут претендовать акционеры, у негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на начало года в целом превышала 30 млрд рублей, свидетельствуют их отчетности по МСФО. Так, из отрасли в виде дивидендных выплат могут уйти десятки миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» .

НПФ Сбербанка выплатил во II квартале 6,3 млрд рублей дивидендов своему единственному акционеру — Сбербанку. Об этом свидетельствуют данные отчетности фонда, опубликованные в конце прошлой недели. Согласно отчетности по МСФО, нераспределенная прибыль НПФ Сбербанка на начало года составляла 12,8 млрд рублей. Таким образом, в июне фонд выплатил Сбербанку почти 50% от нераспределенной прибыли, накопленной за пять лет с момента акционирования фонда.

Нераспределенная прибыль «Газфонда Пенсионные накопления» составила почти 9 млрд рублей, «ВТБ Пенсионного фонда» — 5,8 млрд рублей, «Сафмара» — 4,4 млрд рублей, Национального НПФ — 3,1 млрд рублей. «Получается, что акционеры могут вывести из отрасли десятки миллиардов рублей», — заявил топ-менеджер одного из фондов.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, первая выплата дивидендов — знаковое событие, оно означает завершение процесса акционирования НПФ: фонды становятся нормальными акционерными обществами, которые могут выплачивать дивиденды своим собственникам. По мнению главы компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгения Якушева, «в условиях стратегической неопределенности по дальнейшему развитию НПФ акционеры теперь предпочтут получать максимальный дивидендный поток и минимизировать риски». «Сочетание фидуциарной ответственности и жесткого регулирования приведет к переходу к резко консервативной инвестиционной стратегии», — отмечает он. Таким образом, по мнению Якушева, это будет означать «сокращение инвестиций в развитие клиентского сервиса и снижение доходностей».