Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн рублей из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами; весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 году, — 7 трлн рублей, из них ЦБ оценил 2,4 трлн рублей как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов, еще около 300 млрд рублей проблемных активов оставалось в «ФК Открытие» — чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Часть активов — 233 млрд рублей — удалось вернуть еще при формировании «Траста» в 2018 году, за следующие пять лет с баланса «Траста» будет возвращено еще 482 млрд рублей. Также ЦБ рассчитывает вернуть большую часть непрофильных активов, оставленных на балансе группы «Открытия», — 250 млрд рублей, но сделать это ЦБ рассчитывает при продаже банка. В итоге регулятор ожидает вернуть с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн рублей» 965 млрд рублей, или 40,2%, потери ЦБ при этом составят 1,44 трлн рублей. Их Банк России намерен снизить за счет исков к бывшим владельцам. ЦБ также предоставлял санируемым банкам капитал — 806,4 млрд рублей совокупно, эти средства (частично или целиком) регулятор планирует вернуть, продав банки, указывает Поздышев.

Но взыскать с них все свои убытки ЦБ не может, поясняет он: «При подаче этих исков ЦБ обязан рассчитывать не свои фактические убытки (их можно понять только по завершении всех судебных процессов и связанных с ними исполнительных производств), а следовать формуле, определенной в законе о банкротстве. Возможно, практика применения данных норм поставит вопрос их пересмотра, чтобы ЦБ мог включить большую часть своих убытков на финоздоровление банков в свои иски».

Срок владения ЦБ акциями санируемых банков хотят ограничить Поправки к закону «О защите конкуренции» готовит Минэкономразвития.

По мнению экспертов, вряд ли ЦБ сможет окупить затраты на докапитализацию банков с помощью их перепродажи, когда банки уходили на санацию, их капитал был отрицательным, а значит, ЦБ нужно было сначала влить средства, чтобы залатать «дыру», а затем еще сформировать капитал, чтобы банк мог соблюдать нормативы и наращивать бизнес; вернуть часть денег ЦБ мог бы за счет дивидендов, но даже если банки будут получать прибыль за счет операционной деятельности, ЦБ, скорее всего, предпочтет оставить ее в капитале, чтобы банки могли расти, а их стоимость выросла.

Уровень возврата в 40—70% выглядит достаточно оптимистично, принимая во внимание, что бывшие собственники банков зачастую выдавали заведомо проблемные кредиты, в том числе прямо или косвенно связанным сторонам, говорят эксперты, перед приходом временной администрации объемы таких кредитов могли увеличиваться, а обслуживание старых ухудшалось, что также снижает шансы на возврат 40—70%; возмещение 55% и тем более 70% можно было бы назвать победой, но все зависит от сроков — надо учесть стоимость денег во времени, так как судебные процессы и поиск активов могут затянуться на годы, а то и десятилетия и наверняка потребуют значительных расходов; даже если все иски будут полностью удовлетворены, еще предстоит взыскать эти средства с бывших владельцев банков, поясняют эксперты.