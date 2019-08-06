Сбербанк России уменьшил ставки по долларовым вкладам.

Депозит «Сохраняй» (срок может составлять от одного месяца до трех лет) открывается под 0,01—1,25% (вместо 0,01—1,35%), а «Пополняй» (от трех месяцев до трех лет) — под 0,01—0,85% годовых (ранее — под 0,01—0,95%). Минимальная сумма вкладов — 100 долларов.

Вклад «Управляй» (от 1 тыс. долларов, от трех месяцев до трех лет) привлекается под 0,01—0,7% годовых (прежде — под 0,01—0,8%).

Возможность дополнительных взносов предусмотрена для депозитов «Управляй» и «Пополняй».



Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

