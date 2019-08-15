Профицит федерального бюджета РФ за семь месяцев года составил 2,028 трлн рублей, или 3,4% ВВП. Такие данные приводит Минфин, представивший на своем сайте предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь — июль 2019 года.

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 11,5 трлн рублей (56,9% исполнения). Согласно данным Минфина, нефтегазовые доходы за период достигли 4,8 трлн рублей, ненефтегазовые — 6,7 трлн.

Исполнение расходов за полугодие составило порядка 9,44 трлн рублей (51,6% исполнения).