Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск опустился на 31 копейку к предыдущему закрытию и составил 66,58 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 27,3 тыс. сделок на сумму порядка 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,56—67,11 рубля за доллар.

Курс евро на 19:02 мск составил 73,85 рубля и снизился на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,4 тыс. сделок примерно на 516,1 млн евро по курсам от 73,75 до 74,32 рубля за евро.

«Российский рубль к вечеру сохраняет силу в парах с иностранными валютами, но чем дальше, тем больше сомнений в том, что он удержится на этих уровнях и не вернется к ослаблению. Доллар США выглядит неплохо около 66,65 рубля, но в среду может быстро вернуться к 66,8, евро торгуется по 73,85 рубля, но уже завтра в первой половине дня может скорректироваться к 73,95 без особенных усилий», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.