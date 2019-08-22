Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 1 копейку к предыдущему закрытию и составил 65,74 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 25 тыс. сделок на сумму порядка 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,45—65,94 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 72,88 рубля и снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 461,4 млн евро по курсам от 72,64 до 73,07 рубля за евро.

«Рубль в четверг сохранил настрой на небольшое укрепление, хотя здесь тоже почти нет свежих идей: фактор налогового периода уже учтен и реализован, нефть стабильна, доллар слегка шатает от неоднозначности Федрезерва, но это тоже нормально. В результате американская валюта завершает сессию около 65,67 рубля, краткосрочно может колебаться в пределах 65,35—66. Евро/рубль пробует закрепиться возле 72,73 рубля. Завтра ближе к вечеру волатильность в рублевых парах может увеличиться, так как глобальные инвесторы будут слушать Пауэлла в Джексон-Хоуле и думать, много думать», — прокомментировала старший аналитик.