Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,73% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 641,26 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,58% — до отметки 1 261,14.

«Утреннее падение азиатских рынков и нефтяных котировок окажет негативное давление на рынок российских акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 635—2 685 пунктов, по индексу РТС — 1 255—1 280 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.