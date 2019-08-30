Для граждан платежи за любые товары или услуги через СБП будут бесплатными

Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий , которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Их диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия, отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Так, комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%.

При этом для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными.

Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года .

«Реализация возможности оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей — значимый этап развития системы. С одной стороны, он предоставит нашим гражданам еще один удобный и доступный инструмент оплаты покупок и сервисов, с другой — будет способствовать росту безналичных платежей, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — Данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ретейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП. Внедрение современных безналичных инструментов оплаты является неотъемлемой частью развития инновационных сервисов и расширения спектра удобных платежных услуг для наших граждан».



Ранее сообщалось, что платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей могут стать доступны осенью.



Платежи по QR-коду могут стать доступны осенью Пока в интернет-магазине платежи будут приниматься не онлайн — это перспектива ближайшего будущего.

В июле в СМИ освещался спор между крупными ретейлерами и ЦБ: торговые сети пригрозили отказом от участия в СБП из-за недовольства тарифообразованием. Центробанк анонсировал тарифы в 0,2—0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. В письме профильных ассоциаций регулятору говорилось, что готовность компаний к сотрудничеству в рамках СБП была обусловлена изначально названными тарифами в 0,3—0,4%. По мнению бизнеса, ЦБ поднял верхнюю границу коридора под давлением банкиров, между тем последние сами выказывали недовольство: они настаивали на тарифе в 1—1,5% и сочли уровень в 0,2—0,7% слишком низким.

В ЦБ на это отвечали, что компромиссный вариант тарифов был предложен в связи с тем, что «рынок продемонстрировал неспособность самостоятельно найти решение». Там указывали, что «тарифная сетка, финальный вариант которой Банк России представит в ближайшее время, обеспечивает существенное снижение тарифов для торгово-сервисных предприятий в различных категориях по сравнению с эквайрингом». Также регулятор подчеркивал, что разрабатываемый им вариант тарифообразования будет учитывать в первую очередь интересы потребителей услуг, а затем интересы торгово-сервисных предприятий и банков.



Центробанк ответил ретейлерам по поводу тарифов в СБП По мнению ЦБ, предлагаемый им подход к тарифообразованию обеспечивает сохранение экономических стимулов и у банков, и у торгово-сервисных предприятий для развития СБП.

В пятницу, 30 августа, также сообщается, что совет директоров принял решение снизить нижнюю границу тарифов Банка России для участников СБП по операциям в системе до 5 копеек с ранее установленных 50 копеек. Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан услуги перевода небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года . До 31 декабря 2019-го Банк России установил льготный период и не взимает плату с банков-участников за операции в СБП.

Ранее в августе ЦБ установил сроки обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей: системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через СБП с 1 октября 2019 года, а остальные банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го. До этого Центробанк планировал установить чуть более ранние сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года и 1 сентября 2020-го соответственно.

Разработанная Центробанком Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, но для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП. Система была запущена в полноценном режиме с 28 февраля этого года, первыми участниками стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». На странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт сейчас указаны 17 участвующих кредитных организаций: помимо вышеперечисленных это ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт» и «Авангард».

Сбербанк, крупнейшая российская кредитная организация, пока не выражал однозначного намерения присоединиться к СБП. В частности, СМИ писали, что банк готов подключиться к системе, но на особых условиях. В начале августа Сбербанк объявил о запуске собственного сервиса QR-платежей.

