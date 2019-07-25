Внедрение Системы быстрых платежей обеспечит снижение издержек торговых предприятий в два-три раза по сравнению с действующими эквайринговыми комиссиями. Об этом заявили в Центробанке в ответ на высказанное ретейлерами недовольство по поводу тарифообразования в СБП, отметив также, что компромиссный вариант тарифов учитывает в первую очередь интересы потребителей услуг.

Газета «Ведомости» в четверг сообщила о письме, которое Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной: из него следует, что крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей, которая позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов, так как бизнес не устраивают названные Центробанком тарифы в 0,2—0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. В обращении уточнялось, что готовность компаний к сотрудничеству в рамках СБП и даже к продвижению этого канала оплаты была обусловлена изначально названными тарифами в 0,3—0,4%, но при ставке выше 0,4% это, по мнению ретейлеров, «малоосуществимо». Бизнес считает, что ЦБ поднял верхнюю границу коридора под давлением банкиров, между тем последние сами недовольны: они настаивали на тарифе в 1—1,5% и считают уровень 0,2—0,7% слишком низким.

Ретейлеры хотят отказаться от участия в СБП Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В комментарии пресс-службы ЦБ, поступившем в Банки.ру, приводится сравнение: «Эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5% до 2%, а в СБП предлагается установить диапазон от 0,2% до 0,7%».

Как поясняет регулятор, дискуссия на площадке ассоциации «ФинТех», в которой приняли участие ассоциации торгово-сервисных предприятий, банки, страховые компании, показала, что участники рынка не готовы сближать свои позиции, их требования по тарифам отличались на порядок. «Так как рынок продемонстрировал неспособность самостоятельно найти решение, Банк России предложил компромиссный вариант, учитывающий в первую очередь интересы потребителей услуг, а затем интересы торгово-сервисных предприятий и банков», — подчеркивают в ЦБ.

Тариф за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей составит от 0,2% до 0,7% ЦБ стремится установить тариф, который будет интересен всем участникам, отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Там заверяют, что «тарифная сетка, финальный вариант которой Банк России представит в ближайшее время, обеспечивает существенное снижение тарифов для ТСП в различных категориях по сравнению с эквайрингом. Так, например, в категориях «магазины одежды», «бытовая техника» диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1% до 2,5%, в категории «супермаркеты» — от 0,5% до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%».



«По нашему мнению, предлагаемый подход к тарифообразованию обеспечивает сохранение экономических стимулов и у банков, и у торгово-сервисных предприятий для развития безналичных платежей в целом и СБП в частности», — заключают в Центробанке.

