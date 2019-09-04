Ставка по ипотеке может опуститься до 9% в следующем году, а в перспективе двух лет — до 8% на фоне прогнозов снижения инфляции, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ-2019.

«Я ставку 8% вижу в перспективе двух лет вполне реально. Я думаю, что в ближайшее, в этом году не знаю, но в начале следующего года она (ипотека. — Прим. ред.) может прийти к ставке 9%», — сказал Костин, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ снижать ставку по ипотеке на фоне прогнозов снижения инфляции.

По его мнению, «если инфляцию удастся удержать в параметрах 3%, то ставка по ипотеке должна быть не больше 8%, а ставка ЦБ должна быть не больше 5%».

По словам Костина, сейчас средняя ставка по ипотеке в ВТБ составляет 9,5%.