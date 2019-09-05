Чистая прибыль группы ВТБ за семь месяцев 2019 года составила 97,3 млрд рублей, снизившись на 13,7% год к году, в июле — 20,5 млрд рублей (рост на 33% по сравнению с 15,4 млрд рублей за аналогичный период 2018-го). Таковы неаудированные консолидированные финансовые результаты ВТБ по МСФО.



«Учитывая, что по итогам шести месяцев 2019 года снижение год к году составляло 21,1%, в июле наблюдалось существенное улучшение динамики прибыльности, подтверждающее наши ожидания по росту чистой прибыли в 2019 году по сравнению с предыдущим годом», — отмечается в сообщении.



Чистые процентные доходы составили 38 млрд рублей в июле и 251,6 млрд рублей за семь месяцев года. Чистые комиссионные доходы оказались на уровне 7,6 млрд рублей в июле и 52,5 млрд рублей за семь месяцев года.



Совокупные расходы группы ВТБ на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы составили 5,7 млрд рублей в июле и 51,1 млрд рублей за семь месяцев 2019-го, снизившись на 46,3% и 28,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018-го.



«По состоянию на 31 июля 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,2 триллиона рублей, увеличившись на 0,9% в июле и на 2,9% с начала 2019 года. Совокупный объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов увеличился на 1,8% с начала года и составил 11,6 триллиона рублей по состоянию на 31 июля 2019 года (11,4 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года) на фоне увеличения объема кредитования населения и сегмента СМБ. Кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 0,7% в июле и на 11,1% с начала 2019 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов снизились на 0,2% в июле и на 1,5% с начала 2019 года», — уточнили в ВТБ.



Объем средств клиентов увеличился на 1,2% в июле и на 4,4% за семь месяцев года до 10,9 трлн рублей по состоянию на 31 июля. Объем средств юридических лиц вырос на 2,3% в июле и на 2,9% с начала года.

