Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 802,88 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в минусе на 0,36% и равнялся 1 333,16 пункта.

Рынок акций готов к небольшой коррекции, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Рост мировых индексов вчера продолжился, но у российского рынка акций просто не хватило сил отыграть его в полной мере. В общем-то, это понятно, и так мы растем восемь сессий без перерыва. Скорее всего, этот перерыв наступит сегодня», — комментирует эксперт.

Внешний фон, отмечает он, складывается с утра позитивный: в плюсе азиатские площадки, четверть процента прибавляют американские фьючерсы, отскакивает от вчерашних минимумов нефть. «Поэтому откроемся мы около вчерашнего закрытия или даже небольшим ростом. Но продолжить восходящий тренд вряд ли хватит сил и у нас, и на Западе», — прогнозирует аналитик.

Впрочем, допускает Антонов, при позитивном внешнем фоне сценарий роста индекса Мосбиржи к историческим максимумам остается актуальным на следующей неделе.