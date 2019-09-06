В первые месяцы 2020 года инфляция опустится до 3,5—4%, сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

«В основном это будет связано с тем, что эффект повышения НДС выйдет из расчета годовой инфляции. Это можно назвать чисто техническим фактором», — отметила глава регулятора.

Напомним, по итогам заседания совета директоров ЦБ 6 сентября регулятор пересмотрел прогноз по инфляции по итогам текущего года с 4,2—4,7% до 4—4,5%.