Две главные проблемы в жизни — это нехватка денег или их избыток. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос модератора панельной сессии на Московском финансовом форуме депутата Андрея Макарова.

«Это две ключевые проблемы в жизни, и что создает большую головную боль — вопрос риторический», — заявил он.

По словам Грефа, те же проблемы есть и на банковском рынке. «В банкинге две проблемы: нехватка ликвидности и избыток ликвидности, и что из этого хуже — тоже большой вопрос», — сказал он.

Применительно к развитию экономики вопрос наличия или отсутствия денег, как считает банкир, не имеет значения.

Проблема, по его словам, не связана с количеством денег, вопрос в эффективности. «В эффективной модели в отсутствие ресурсов можно найти решение, в неэффективной с избытком ресурсов единственное, что производится, — большое количество шума», —констатировал он.