Банк России считает, что системных рисков в росте потребительского кредитования нет, как и необходимости принятия дополнительных мер по его ограничению. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на полях Международного банковского форума в Сочи.

10 сентября 2019 года регулятор опубликовал консультативный доклад «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования». В нем предлагалось наделить ЦБ правом внедрять дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования, в том числе количественно ограничивать выдачу определенных видов кредитов.

«Это консультативный доклад. Мы хотели получить реакцию рынка», — уверяет Эльвира Набиуллина.

«Мы здесь не видим какой-то необходимости срочного принятия таких мер. Речь идет о возможном расширении арсенала», — отметила она. Глава ЦБ добавила, что эта мера необязательна, если участники рынка выскажут «большую обоснованную озабоченность».

«Потребительский кредит — это нормальный способ финансовой деятельности. Он не должен быть чрезмерным, он не должен создавать системных рисков. Пока таких рисков нет», — считает глава ЦБ. По ее словам, пока достаточно тех мер, которые Банк России уже принял и которые планируется ввести с 1 октября.

С прошлого года регулятор повышал надбавки к коэффициентам риска по кредитам шесть раз: два раза по ипотеке с низким первоначальным взносом и четыре — по необеспеченным потребительским кредитам. С октября банки также должны будут рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков (ПДН). По кредитам гражданам с высоким ПДН устанавливаются дополнительные надбавки к коэффициентам.

Эти меры позволили немного сократить темпы прироста потребкредитования: с 1 мая по 1 августа они снизились с 25,3% до 24,5%. Однако глава ЦБ отмечала, что долговая нагрузка населения продолжает расти при стагнирующих доходах, и допустила более жесткие меры.