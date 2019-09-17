• Снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса, считает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. В конце августа доходность 30-летних гособлигаций США снижалась на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. При этом 28 августа показатель падал до 1,905%.

• Западные санкции помогли России сделать качественный рывок в различных отраслях промышленности — такую точку зрения высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, страхи и мифы о России, о возможных последствиях работы с РФ и прочие домыслы иногда оказывают более негативное воздействие, чем санкционные акты Брюсселя и Вашингтона. Санкции помогли России стать более конкурентоспособной на мировом рынке, отметил Мантуров.

• Создание единого информационного ресурса о населении позволит ввести в России контроль за доходами и расходами граждан, в том числе чиновников и членов их семей, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Так, депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ». Ресурс, формировать и вести который будет Федеральная налоговая служба (ФНС), позволит уполномоченным органам получать во всей совокупности сведения о гражданах, которые есть в других информационных ресурсах: системе ЗАГС, реестрах юридических лиц, предпринимателей, имущества, будет указан ИНН. При этом руководитель ФНС Михаил Мишустин исключил риски утечки сведений из единого ресурса с персональными данными россиян.

• Эксперты назвали российские города, из которых хочет уехать молодежь. Согласно исследованию, проблема миграции не так остро стоит для тех городов, где нет слишком высокого расслоения населения по качеству жизни и уровню благополучия и где не столь эффективно работает система подготовки высококвалифицированных кадров. Две трети (67%) опрошенных ответили, что не планируют уезжать, а 33% рассматривают возможность уехать в другой город. Из них 29% намерены покинуть свой город в течение ближайших семи лет. В то же время опрос ВЦИОМ показал, в каких сферах молодежи сложно строить карьеру. Так, добиться профессионального успеха в сфере бизнеса сложно 77% молодежи, в сфере государственной службы — 73% молодежи, политики — 73%.