Росдорбанк снизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Накопительный» (от 31 до 730 дней) при выплате процентов в конце срока в рублях составит 4,75—7,75% (ранее — 5—8%), в долларах — 0,75—2,5% (прежде — 0,75—3%), в евро —0,1—0,5% годовых (вместо 0,2—0,75%).

При ежемесячной выплате процентов ставки в рублях составят 4,6—7,4% (вместо 4,9—7,6%), в долларах — 0,7—2,5% (ранее — 0,7—3%), в евро —0,1—0,5% годовых (прежде — 0,2—0,7%).

Вклад «Универсальный» (от 182 до 730 дней) в рублях открывается под 4,75—7,25% (прежде — под 5—7,5%), в долларах — под 0,75—2,25% (вместо 1,25—2,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов —300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов или евро.

«Онлайн-1» (от 100 тыс. рублей на 31, 92, 182, 396 и 547 дней) оформляется под 6,1—7,4% годовых (ранее — под 6,3—7,6%).

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.