Правительство РФ на заседании одобрило прогноз социально-экономического развития России на 2020—2022 годы, сообщается на сайте Кабмина.

Заседание правительства прошло в четверг.

«Одобрить с учетом решений, принятых на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 18 сентября по данному вопросу, подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседании также было принято решение принять к сведению доклад по данному вопросу министра экономического развития РФ Максима Орешкина.