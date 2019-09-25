Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,21% и составил 2 760,29 пункта. Индекс РТС понизился на 0,35%, до отметки 1 354,01.

Бумаги Сбербанка прибавили 0,09%, «АЛРОСы» — 0,66%, «Газпрома» — 0,12%. Акции Московской биржи потеряли 0,55%, «ЛУКОЙЛа» — 0,22%.

В среду российский фондовый рынок попытался продолжить негативную динамику, однако улучшение вечером внешнего фона привело к возвращению индекса Мосбиржи к уровням закрытия предыдущего дня, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Так, поясняет он, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent хоть и снижался, но смог удержать позиции выше 62 долларов за баррель.

«Попытка «медведей» продолжить негативную динамику и попытаться пробить следующую поддержку, расположенную на уровне 2 730 пунктов, не удалась. Они не смогли даже протестировать этот уровень. Улучшение внешнего фона вечером поспособствовало активизации покупок, что позволило рынку полностью отыграть потери первой половины торгов и вернуться к уровням закрытия вторника. В текущей ситуации «быкам» для активизации покупок необходимо пробивать сопротивление, расположенное на уровне 2 780 пунктов, что откроет им дорогу к историческим максимумам», — комментирует эксперт.