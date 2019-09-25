Финансовые группы «БКС» и «Уралсиб» подписали соглашение, направленное на стратегическое партнерство в сфере продаж инвестиционных продуктов и услуг. Об этом сообщили в среду в ФГ «БКС», указав, что в рамках соглашения группа приобретает управляющую компанию «Уралсиб».

В релизе БКС отмечается, что УК «Уралсиб» является одной из ведущих компаний в сегменте открытых ПИФов и управления средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда России. Компания имеет широкую сеть продаж, состоящую более чем из 200 точек. Общий объем активов под управлением составляет 24,2 млрд рублей.

«В результате реализации партнерства клиенты ФГ «Уралсиб» получат доступ к одной из наиболее диверсифицированных продуктовых линеек в области инвестиций на российском рынке, включающую в дополнение к продуктам управления активами структурные продукты и брокерское обслуживание. В свою очередь, ФГ «БКС» получит сильного и опытного партнера на федеральном уровне в сфере привлечения клиентов на инвестиционные продукты», — подчеркивается в сообщении.



Комментируя сделку, глава «БКС Капитала», заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу ФГ «БКС» Эдвард Голосов подчеркнул, что «развитие партнерских каналов — одно из приоритетных направлений для инвестиционного и страхового бизнеса ФГ «БКС» на ближайшие годы».