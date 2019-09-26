Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,45% и составил 2 772,7 пункта. Индекс РТС вырос на 0,41% до отметки 1 359,59.

Бумаги Сбербанка прибавили 0,41%, «ЛУКОЙЛа» — 0,51%, «АЛРОСы» — 0,14%, «Газпрома» — 1,13%. Акции Московской биржи потеряли 0,34%.

Рынок акций РФ в четверг к вечеру вышел в плюс, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Это хорошая новость, потому что ранее сдержанный внешний фон давил на настроения инвесторов и вынуждал индексы снижаться без ярко выраженного негатива просто под силой собственного веса. Индекс Мосбиржи вернулся к 2 771 пункту, может консолидироваться в конце недели в пределах 2 755—2 785 пунктов. Индекс РТС балансирует около 1 357 пунктов, но здесь он чувствует себя абсолютно комфортно», — комментирует эксперт.