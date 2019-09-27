Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Северному Народному Банку на уровне «ruBB-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» связано с ожиданиями агентства по снижению доходности банка в среднесрочной перспективе на фоне сужения клиентской базы», — говорится в сообщении.



По данным аналитиков, банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала с существенным запасом над регулятивными минимумами (Н1.0=25,7%, Н1.1=Н1.2=20,5% на 1 сентября 2019-го), что позволяет выдержать потенциальное обесценение около 36% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов.

Кредитный портфель Северного Народного Банка без учета МБК формирует порядка 25% активов на 1 сентября 2019-го и представлен преимущественно кредитами МСБ (33% ссудного портфеля). Доля кредитов физических лиц незначительна — 5% ссудного портфеля на 1 сентября 2019-го, заключили в «Эксперт РА».

