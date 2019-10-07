Банк ВТБ с 7 октября улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями». Как следует из релиза кредитной организации, ставка снижена на 0,25 процентного пункта, минимальная ставка составляет теперь 8,9% годовых.

Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.



Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимы лишь паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв. м по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять от 30% стоимости квартиры.