Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по «Базелю III» номиналом 400 млн долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение через 10,5 года, ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата — раз в шесть месяцев)», — говорится в сообщении.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторы выпуска — Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы.

«Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более чем в полтора раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 миллионов и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%», — уточнил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

По его словам, привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.