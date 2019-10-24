В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о хищении у вкладчиков банка свыше 400 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств у вкладчиков банка в особо крупном размере», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе расследования установлено, что фигурантка уголовного дела, являвшаяся сотрудником одного из коммерческих банков, совместно с неустановленными соучастниками под видом осуществления банковских операций в подконтрольных ей офисах похищала денежные средства граждан.

Так, злоумышленница получала денежные средства от клиентов, желающих открыть вклады. В подтверждение проведения операции физическим лицамвыдавались договор банковского вклада и приходные кассовые ордера, подтверждающие внесение денежных средств в кассу, однако сведения о вкладчиках и денежных суммах в базу данных банка обвиняемая не вносила. Таким образом, денежные средства вкладчиков собственностью банка не становились, а похищались.

«Ущерб от противоправной деятельности обвиняемой составил более 400 миллионов рублей, а потерпевшими признаны 457 граждан», — уточняют в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», которое впоследствии передано в СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве и переквалифицировано по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая была задержана. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако злоумышленница от органов предварительного расследования скрылась, в связи с чем в ноябре 2017 года была объявлена в международный розыск, и ей заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В январе 2018 года женщина задержана на территории Черногории, после чего экстрадирована в Российскую Федерацию.

В настоящее время уголовное дело направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.