Банк ДОМ.РФ начал предоставлять ипотечные кредиты для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Программа позволяет приобрести недвижимость для бизнеса под залог приобретаемого объекта в короткие сроки, с минимальным пакетом документов и первоначальным взносом от 20%. На первом этапе кредит доступен для приобретения нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и апартаментов. Планируется расширение перечня кредитуемых объектов.

Ставка по ипотеке составит от 11,9% годовых, первоначальный взнос — от 20%, сумма кредита — до 30 млн рублей. Заем предоставляется на срок до 120 месяцев.

Предприниматели могут воспользоваться программой поддержки малого бизнеса Министерства экономического развития РФ и оформить ипотеку по специальной ставке от 8,5%. Для этого необходимо быть субъектом малого и среднего предпринимательства.