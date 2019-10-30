Сбербанк при регистрации ипотечных сделок переходит на оформление электронных закладных. Проект действует на территории всей России при покупке в ипотеку квартир на вторичном рынке недвижимости (кроме программы «Военная ипотека»), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Переход состоялся в рамках федерального проекта «Ипотека», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Федеральный проект направлен на перевод рынка ипотеки в электронный вид. В частности, предполагается переход на обслуживание заемщика в режиме онлайн — от выдачи кредита до регистрации прав на недвижимость», — говорится в релизе.

Сбербанк поддержал инициативу Росреестра в развитии цифровых технологий и первым среди банков России перешел на оформление закладных в электронном виде, отмечается в сообщении. Уже более 3 тыс. закладных по ипотечным кредитам Сбербанка зарегистрировано в электронном виде.

«Принятые изменения по ипотечным сделкам призваны упростить процесс выдачи, сопровождения ипотечного кредита и государственной регистрации залога недвижимости без дополнительных действий со стороны заемщика. До конца 2019 года Сбербанк планирует оформить более 25 тысяч электронных закладных, в 2020 году — более 200 тысяч», — комментирует президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ранее Росреестр и Сбербанк запустили совместный сервис «Электронная регистрация», который позволяет зарегистрировать переход права собственности без посещения Росреестра или МФЦ. За время работы с 2016 года с использованием этого сервиса было зарегистрировано более 1 млн сделок по всей России.



«Электронное взаимодействие с кредитными организациями позволяет существенно сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность проводимых сделок с недвижимостью. Это, несомненно, важный этап цифровизации государственных услуг», — отмечает заместитель министра экономического развития России — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.