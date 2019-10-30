Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,04 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 22,1 тыс. сделок на сумму порядка 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,77—64,14 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 71,22 рубля и вырос на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,3 тыс. сделок примерно на 368,7 млн евро по курсам от 70,9 до 71,3 рубля за евро.

«Рубль к вечеру чуть отступает, но это, по всей видимости, реакция на вынужденную позицию рынка «постоять и подождать», что там решит ФРС. Доллар США поднялся к 64,1 рубля, но основные торги все так же шли сегодня вокруг этой заколдованной отметки 64. Евро вырос к 71,25 рубля, но выше 71,35 валюта пробьется, только если существенным образом изменится поведение евро/доллара», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.